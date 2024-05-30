ظهرت في كل المحافظات NOW “رابط مباشر” .. نتيجة الثالث الاعدادي جميع المحافظات 2024

يبحث الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية خلال الساعات الماضية عن نتيجة الثالث الاعدادي جميع المحافظات 2024 حيث أن نتيجة الشهادة الاعدادية من أهم النتائج خلال المرحلة الدراسية في حياة الكثير من الطلاب ، حيث تمكن الطلاب من الالتحاق بالمرحلة الثانوية أو مرحلة التعليم الفني أو المدارس الأخرى ، ومن الجدير بالذكر أن نتيجة الشهادة الاعدادية قد ظهر في الكثير من المحافظات خلال الأيام القادمة ، وفي انتظار ظهور النتائج خلال الساعات القليلة القادمة في باقي المحافظات المصرية.

نتيجة الثالث الاعدادي جميع المحافظات 2024

تستعد جميع مديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات المصرية لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني خلال الساعات القليلة القادمة ، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من جميع عمليات التصحيح والمراجعة والتي تتم على مستوى عالي من الدقة حتى يحصل كل طالب على حقه في عمليات التصحيح وإليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي فور ظهورها.

أولًا قم بالدخول عبر موقع نتيجة نت. ثم قم باختيار نتيجة الشهادة الاعدادية. ثم قم باختيار المحافظة التابع لها الطالب. ثم قم بادخال رقم جلوس الطالب. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر نتيجة الطالب بالدرجات في جمع المواد الدراسية.

موعد تقديم تظلمات الشهادة الاعدادية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم فتح باب تقديم التظلمات في جميع المواد الدراسية لجميع طلاب الصف الثالث الاعدادي بعد ظهور النتيجة رسميًا في المدارس وتأكد الطالب من نتيجة ، ويستطيع الطالب تقديم التظلم في أكثر من مادة دراسية.