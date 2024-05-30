عاجل وبرقم الجلوس.. الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024 تعرف على التفاصيل ونسب النجاح

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023/2024 (الدور الأول للفصل الدراسي الثاني)، حضر اعتماد النتيجة أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وقد تم الإعلان عن النتائج عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، حيث بلغت نسبة النجاح 87.5%. يمكن لجميع الطلاب والطالبات استخراج نتائجهم باستخدام رقم الجلوس فقط، من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة أو موقع نتيجة نت الذي يحتوي على جميع نتائج المحافظات.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة ومعرفة الدرجات، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع محافظة الجيزة. اختيار الإدارة المراد الاستعلام عنها. إدخال رقم الجلوس واسم الطالب إذا طلب. الضغط على أيقونة “بحث”. ستظهر الدرجات التي حصل عليها الطالب في هذه المرحلة الدراسية.

وسائل التواصل الاجتماعي لعرض نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة

كما يمكن متابعة عدد من وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية، لعرض نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة الخاصة بمحافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم وتشمل ما يلي:

– [يوتيوب / YouTube](https://youtube.com/@tv-ln4dm?si=Wa9oSPfMUkulikSz)

– [واتساب / WhatsApp](https://whatsapp.com/channel/0029VaEWmhg7IUYQiaoykY2p)

– [انستجرام / Instagram](https://www.instagram.com/giza_government?utm_source=qr)

– [فيس بوك / Facebook](https://www.facebook.com/profile.php?id=100082203150015)

استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة

كما أتاحت محافظة الجيزة إمكانية الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة عبر الاتصال على رقم 5960، أو الخط الأرضي 09000160. هذه الوسائل تسهل معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية والدرجات التي حصل عليها الطلاب في كل مادة، مع فتح باب التظلم بعد عرض النتائج.

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نسب النجاح الشهادة الإعدادية في الجيزة

بلغت نسبة النجاح في إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 87.05%، حيث تقدم للامتحانات 190,977 طالبًا وطالبة ونجح 165,086 منهم. بالنسبة للتعليم الأساسي المهني، كانت نسبة النجاح 96.97%، وللمدارس الصم وضعاف السمع 94.29%، وللمكفوفين 100%.

ترتيب الإدارات التعليمية خلال نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة.