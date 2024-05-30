لولو تقدم أروع الأغاني يومياً..حدث تردد قناة وناسة كيدز Wanasah على نايل سات وعرب سات لمشاهدة جميع الأغاني الجديدة للأطفال

تردد قناة وناسة الجديد هو أكثر ما يتم البحث عنه من قبل الآباء والأمهات، وذلك لأن قناة وناسة هي من أفضل قنوات الأطفال وأشهرها على الإطلاق، حيث تحظى وناسة بمحبة ملايين الأطفال واقبالهم بشكل يومي على متابعة أغانيها وأناشيدها الرائعة، ويتصف محتوى قناة وناسة بأنه هادف ونافع يساهم في تطوير مهارات التفكير لدى الأطفال وزيادة ثقافتهم ومعلوماتهم، لذلك يحرص الأهل على تثبيت هذه القناة على جهاز التلفاز لمنح أطفالهم الفائدة والمتعة، وفي هذا المقال نذكر لكم بيانات تردد قناة وناسة الجديد.

حدث تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV

يحب أغلب أطفال الوطن العربي الاستماع إلى أغاني وأناشيد قناة وناسة المميزة، حيث تحرص القناة على تقديم الأغاني والأناشيد بصور رائعة وجذابة وكلمات راقية وألحان جميلة تجعل الأطفال يقبلون عليها بكل شغف وسعادة، وهذا الأمر ساهم في نجاح القناة وشهرتها بشكل كبير في العالم العربي، وفي السطور القادمة نذكر لكم بيانات تردد قناة وناسة على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات، وهي على النحو التالي في المقال.

أحدث تردد قناة وناسة كيدز نايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

ضبط تردد قناة وناسة كيدز عرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أهم مزايا قناة وناسة للأطفال

قناة وناسة من القنوات الرائدة والناجحة في مجال محتوى الأطفال، وذلك لأنها تمتلك عدة ميزات، أبرزها: