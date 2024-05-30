100 دولار كم دينار؟.. ارتفاع أسعار الدولار أمام الدينار العراقي في تعاملات اليوم الخميس

زادت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي مع تعاملات اليوم الخميس الموافق 30 مايو 2024، وذلك في بورصتي الكفاح والحارثية، إضافة إلى أن الأسعار يتم تحديثات بشكل مستمر لمعرفة أخر سعر للدولار والعملات الأجنبية أمام المحلية، بالإضافة إلى أنه في السطور التالية، سنتعرف معًا على سعر الـ 100 دولار أمام الدينار العراقي، حتى يتعرف عليه الجميع.

أسعار الدولار أمام الدينار العراقي

ووفقًا لأخر تحديث لأسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في تعاملات اليوم الخميس الموافق 30 مايو 2024، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

وصل سعر الـ 100 دولار لـ145150 دينارًا عراقيًا داخل بورصتي الكفاح والحارثية، فيما سجل أمس الأربعاء نحو 14500 دينار عراقي، بزيادة 150 دينار عراقي.

إضافة إلى أن سعر البيع داخل أسواق بغداد المحلية فإنها وصلت لـ14650 دينارًا عراقيًا، إضافة إلى أن الشراء سجل 144250 دينارًا.

وبالنسبة لأربيل فزاد فيها سعر الدولار الأمريكي ليُسجل نحو 144850 دينارًا مقابل الـ 100 دولار الأمريكي، فيما سجل سعر الشراء نحو 144750 دينارًا.

سعر الدينار أمام الجنيه في البنوك

ووصل متوسط سعر الدينار العراقي أمام الجنيه المصري لـ 0.04 جنيه، فيما سجل الـ100 دينار نحو 3.66 جنيه مصري، إضافة إلى وصول سعر الـ 200 دينار عراقي بلغ نحو 7.31 جنيه مصري، هذا وأن سعر الـ 1000 دينار عراقي سجل 73.13 جنيه، فيما بلغ الـ 500 دينار عراقي نحو 18.28 جنيه، كما سجل الـ 20000 دينار عراقي نحو 731.25 جنيه.