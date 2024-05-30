منصة مظلتي spa.gov.iq للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 لعموم المحافظات العراقية

يبحث المواطنين في العراق عن رابط منصة مظلتي للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، حيث لم تحدد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن الموعد المحدد للكشف عن أسماء المقبولين بالوجبة، حيث تقدم مؤخراً عدد كبير من الطلبات للمواطنين الأكثر احتياجاً لتوفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوى المعيشة، وحالياً تقوم الوزارة بعمل فحص ومراجعة كاملة لتلك الطلبات المقدمة للتأكد من استكمال الشروط في المتقدمين، وإليكم الآن في هذا المقال التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع فتابعونا.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط الخاصة بالقبول في دعم الرعاية الاجتماعية، ولابد التأكد من توافر تلك الشروط في المتقدمين، وتتمثل تلك الشروط في التالي:

لابد أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية ومقيم فيها بصفة دائمة.

يجب أن يكون من أصحاب الدخل المنخفض.

لم يكون للمتقدم أي معاش صحي أو اجتماعي.

لا يقل عد أفراد الأسرة المتقدمة عن أربعة أفراد.

لا تمتلك الأسرة أي دخل شهري ثابت.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكن لكافة المواطنين المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الاستعلام عن أسماء المقبولين في الوجبة الأخيرة، والتي ستوفرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عبر منصة مصلتي التابعة لها، وإليكم الآن خطوات البحث عن الاسماء وطريقة تنزيلها: