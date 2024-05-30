اعرف غرامتك من هنا.. رابط استعلام غرامات المرور العامة بالرقم الألماني 2024 عبر منصة أور الإلكترونية

أطلقت الحكومة العراقية رابط استعلام غرامات المرور العامة بالرقم الألماني 2024 عبر منصة أور الإلكترونية، حيث يعاني العديد من قائدي السيارات من تراكم المخالفات المرورية، مما يؤدي إلى تراكم الغرامات المالية عليهم، ولتسهيل عملية سداد هذه الغرامات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، حيث قامت هيئة المرور العامة بتوفير رابط للاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أور في عام 2024، يعد هذا الرابط الإلكتروني وسيلة مريحة لأصحاب السيارات للاستعلام عن المخالفات المرورية العامة، حيث يمكنهم من إدخال رقم اللوحة الألمانية للمركبة، ومن ثم الحصول على تفاصيل المخالفات المسجلة على السيارة.

استعلام غرامات المرور العامة بالرقم الألماني 2024

قامت وزارة الداخلية العراقية بالتعاون مع هيئة المرور بإطلاق رابط للاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني لعام 2024، وذلك لتيسير الأمور على مالكي السيارات، ويمكن لأي مستخدم إجراء عملية الاستعلام عبر الموقع الرسمي للوزارة باتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب فتح منصة أور وقم بتسجيل الدخول بإدخال المعلومات الشخصية المطلوبة.

بعد تسجيل الدخول، ابحث عن خيار مخالفات المرور واضغط عليه.

يرجى إدخال رقم لوحة سيارتك في الحقل المخصص، ثم الضغط على زر البحث.

ستظهر نافذة تعرض جميع المخالفات المرورية المسجلة على السيارة التي تم الاستفسار عنها.

إذا كنت تريد الحصول على الرقم الألماني لسيارتك، فيجب عليك زيارة مكتب المرور في المنطقة التي تقيم فيها.

بهذا الأسلوب يستطيع السائقون الاطلاع على المخالفات المرورية ودفعها عبر الإنترنت، مما يوفر الوقت والجهد ويقلل من الازدحام.

شروط سداد غرامات المرور العامة بالرقم الألماني 2024

توجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدفع جميع غرامات المرور المتعلقة بالسيارة وهي كما يلي:

يتوجب على المواطن سداد مبلغ الغرامة بالكامل.

يجب أيضًا إحضار بطاقة تسجيل السيارة لعرضها.

يتعين تقديم رخصة القيادة للسيارة.

كما يجب الاحتفاظ بنسخة من إيصال المخالفات المرورية وبعد ذلك طباعتها وتسليمها إلى الجهة المختصة.

كيفية سداد غرامات المرور العامة بالرقم الألماني لعام 2024

يمكنك دفع غرامات المرور العامة الرقم الألماني عبر الإنترنت بكل سهولة باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني المخصص لسداد الغرامات.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك لتتمكن من تسجيل الدخول إلى حسابك.

قم بإدخال رقم لوحة السيارة وجميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

انقر على كلمة “بحث” لعرض المخالفات المرورية المسجلة على السيارة.

اختر طريقة الدفع الإلكترونية واتبع الإرشادات لإتمام عملية الدفع.

عندما تظهر خيارات الدفع المختلفة، اختر الطريقة التي تناسبك وأتم عملية الدفع.

قيمة المخالفات المرورية في العراق 2024

تختلف قيمة الغرامات المرورية في العراق اعتمادًا على نوع المخالفة المرتكبة، وتتراوح بين 1000 دينار و10,000 دينار، إليك بعض الأمثلة على ذلك: