“اسمك هنا؟” أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة العراق 2024 عموم المحافظات pdf عبر وزارة العمل ومنصة مظلتي

من المتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في وقت قريب جداً، وذلك لأن هيئة الرعاية الاجتماعية قد نوهت على اقتراب موعد الإعلان عن قائمة أسماء الأشخاص المستفيدين من هذا الدعم، وقد تم طرح برنامج الرعاية الاجتماعية لتقديم الدعم المالي لفئة الأشخاص من محدودي الدخل، وذلك بهدف مساعدتهم للحصول على متطلباتهم الشخصية وتوفير احتياجاتهم الخاصة، وتسعى وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي لهذه الفئة من المواطنين، وسوف نقوم اليوم بمناقشة طريقة الاستعلام عن الاسماء بالتفصيل.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة العراق 2024

تواكب الحكومة العراقية التكنولوجيا وتقدم لأبنائها العديد من الخدمات الرقمية التي تسهل عليهم حصولهم على الخدمات وقضاء مصالحهم دون الحاجة للذهاب إلى مقر المؤسسات الحكومية، ومن ضمن الخدمات الرقمية هي خدمة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 العراق، والتي يمكن لجميع المستفيدين الاستفادة منها من خلال اتباع الخطوات المذكورة هنا:

الذهاب إلى منصة مظلتي من هــنا .

. تسجيل دخول المنصة، من ثم النقر على قائمة الخدمات.

اختيار خدمة الاستعلام عن اسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختيار المحافظة، بالإضافة إلى باقي البيانات المطلوبة.

النقر على استعلام، وسوف يتم عرض قائمة الأسماء، التي من خلالها يمكنك الاطلاع على اسمك.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية العراق 2024

بعد أن ذكرنا طريقة الحصول على قائمة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، ننتقل للتعرف على شروط التسجيل في البرنامج، والتي تتمثل في التالي: