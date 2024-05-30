موقع جيزة نت .. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط 2024 محافظة الجيزة بنسبة نجاح 78% ونشر اسماء الطلبة الأوائل

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم فقط 2024 محافظة الجيزة، أصبح وشيكًا أن يتم اعتمادها رسميًا في أي لحظة، حيث انتهت معظم المديريات التعليمية بالجمهورية من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات، وفي الوقت الحالي يتم تجهيز كشوف النتائج لكي يتم اعتمادها من المحافظ وبعدها يتم تفعيل رابط بوابة التعليم الأساسي ليتمكن كل طالب من الوصول النتيجة بسهولة ويسر، ونوضح المزيد من التفاصيل في السطور التالية.

اسماء الطلبة الأوائل في محافظة الجيزة

تعمل وزارة التربية والتعليم بمصر على توفير لينك نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم فقط 2024، وذلك من خلال بوابة التعليم الأساسي، وقد بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة الترم الثاني حوالي 191 ألف طالب، وبلغ عدد اللجان 679 لجنة بالإدارة التعليمية يضاف اليهم لجنة في مستشفى 5757.

وقد بدأ الطلاب في الاختبارات من يوم السبت الموافق 18 مايو بمادة اللغة العربية، وانتهت الامتحانات في يوم الخميس الموافق 23 مايو بمادة الدراسات الاجتماعية، وتتابع المديريات التعليمية سير تصحيح أوراق الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من إعطاء كل طالب حقه، كما سيتم فتح التظلمات بعد أن يتم إعلان النتيجة بسبعة أيام، ويستمر فتح باب تقديم التظلم لمدة 15 يومًا، وإليكم اسماء الطلبة الأوائل على مستوى المحافظة.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط 2024 محافظة الجيزة

يوفر لينك نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم فقط 2024 الكثير من الجهد والوقت على الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك بسبب تقديمه لخدمة الاستعلام عن النتائج في خلال لحظات، عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، نوضحها في هذه السطور:

قم بالذهاب مباشرة إلى بوابة مديرية التربية والتعليم.

أو موقع نتيجة نت.

ثم اختار الخدمات التعليمية.

بعدها انقر على أيقونة نتائج الامتحانات.

حدد الصفقة الدراسي الخاص بالطالب وهو الثالث الإعدادي.

سجل رقم جلوس الطالب وبقية البيانات اللازمة.

تأكد من صحة جميع البيانات المكتوبة.

ثم اضغط على زر عرض النتيجة.

خلال ثوان ستظهر الدرجات في كل المواد والمجموع الكلى.

حصل الكثير من الطلاب على النتائج الخاصه بهم بشكل الكتروني من خلال المنزل، وذلك بعد أن قاموا باتباع الخطوات الموجوده في الفقره السابقه، حيث يمكن الذهاب إلى موقع مديريه التربيه والتعليم بالجيزه أو التوجه إلى موقع نتيجه نت الذي يوفر النتائج الخاصه بجميع المراحل الدراسيه.