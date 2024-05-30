لذيذة في الفطار مع الشاي.. طريقة عمل الكيكة العادية في المنزل بمكونات بسيطة وأسرار نجاحها

طريقة عمل الكيكة العادية، الكيك من أسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل، فهي محببة لدى الصغار والكبار على حد سواء، تتميز بطعمها الشهي والمحبب لدى الأطفال، وبساطتها في المكونات وتوفرها في كل منزل، يمكن تناولها في الفطور كوجبة خفيفة ومغذية، وهي مثالية لتناولها جنبًا إلى جنب مع كوب من الشاي.
طريقة عمل الكيكة العادية
طريقة عمل الكيكة العادية هي إحدى الوصفات البسيطة والشهية التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة، إليك الخطوات:
المكونات:
- 2 كوب طحين
- 1 ¼ كوب سكر
- ¾ كوب زبدة (مذوبة)
- 4 بيضات
- 1 كوب حليب
- 2 ملعقة شاي فانيليا
- 2 ملعقة شاي بيكنج باودر
- رشة ملح
الطريقة:
- قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية، واستعدي صينية الخبز بدهنها بالزبدة ورشها بالطحين.
- في وعاء كبير، اخفقي البيض والسكر معًا حتى تحصلي على خليط كريمي.
- أضيفي الزبدة المذوبة والحليب والفانيليا إلى البيض والسكر، واخلطيهم جيدًا.
- في وعاء منفصل، اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والملح.
- أضيفي خليط الطحين تدريجيًا إلى خليط البيض والحليب واخلطيهم جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.
- صبي العجينة في صينية الخبز المستعدة وادخليها الفرن لمدة تتراوح بين 25-30 دقيقة، أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا عند اختبار نضج الكيكة.
- بعد أن تبرد الكيكة قليلاً، قومي بقلبها على رف التبريد واتركيها حتى تبرد تمامًا.
- يمكنك تزيين الكيكة بالشوكولاتة المذابة أو بالكريمة حسب الرغبة، ويمكن قطعها وتقديمها بجانب فنجان من الشاي أو القهوة.
أسرار نجاح الكيكة العادية
هنا بعض الأسرار التي يمكن أن تساعد في جعل كيكتك العادية ناجحة وشهية:
- اختر مكونات عالية الجودة مثل البيض الطازج، والزبدة الطبيعية، والفانيليا النقية، والطحين المنخول.
- تأكد من تسخين الفرن إلى درجة حرارة محددة وقت طويل قبل وضع الكيكة فيه، لضمان توزيع الحرارة بشكل متساوٍ.
- استخدم أدوات قياس دقيقة مثل كؤوس القياس لضمان تحقيق تناسب مثالي للمكونات.
- قم بخلط العجينة بلطف فقط حتى تتجانس المكونات.
- تجنب فتح الفرن عند خبز الكيكة، لأن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة في الفرن وتأثير سلبي على نتيجة الخبز.
- استخدم عود الأسنان أو سكينة صغيرة لاختبار نضج الكيكة.
- عندما يخرج العود نظيفًا، فهذا يعني أن الكيكة جاهزة.
- اترك الكيكة تبرد في الصينية لبضع دقائق قبل نقلها إلى رف التبريد.
- ثم قم بتبريدها تمامًا قبل تقديمها.
- إذا كنت تنوي تزيين الكيكة، فتأكد من أنها قد بردت تمامًا قبل وضع الزينة لتجنب ذوبانها.