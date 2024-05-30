“هاتها النهاردة” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس كافة المدارس والمراكز

اعتمدت منذ قليل نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة للفصل الدراسي الثاني 2023/2024، ويترقب آلاف الطلاب والطالبات الحصول على النتيجة خلال ساعات قليلة، وذلك بعدما اعتمد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 87.5% في حضور وكيل وزارة التربية والتعليم أشرف سلومة، ونقدم اليكم من خلال موقعنا الرابط الرسمي لنتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

أقيمت اختبارات نهاية العام للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة في الفترة بين السبت 18 مايو حتى الخميس 23 مايو 2024، حيث تقدم لحضور الاختبارات نحو 191068 طالب وطالبة في 697 لجنة في مختلف الإدارات التعليمية، واعتمدت النتيجة صباح اليوم بنسبة نجاح 87.5% بعد اكتمال عمليات تصحيح الاوراق ومراجعة الدرجات في جميع مراكز الكنترول، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي خلال ساعات وستظهر يوم السبت بالمدارس، وتقدم المحافظ بالتهنئة للطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، ولذلك تسود حالة من القلق والتوتر بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة أن الشهادة الإعدادية مهمة والتي على أساسها يلتحق الطلاب بالمرحلة الثانوية أم لا.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2023-2024

المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 280 درجة موزعة على الفصلين الدراسيين ليكون كلا منهما 140 درجة، وتوزع درجات الفصل الدراسي الثاني على النحو التالي:

اللغة العربية: 40 درجة.

الرياضيات: 30 درجة.

العلوم: 20 درجة.

اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة للفصل الدراسي الثاني خلال ساعات من الآن، لذلك يتزايد معدل البحث عن كيفية الحصول على النتيجة، واليكم الخطوات كما يلي: