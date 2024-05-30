“زيادة لـ 700 ألف دينار”.. وزير العمل يزف بُشرى سارة للمتقاعدين حول زيادة جديدة في الرواتب

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن اعتزام الحكومة لرفع الحد الأدنى لرواتب العمال المتقاعدين داخل الدولة وبمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى أن هذه الزيادة تأتي لحل مشكلات المواطنين في ظل الإضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء العراقي سيصوت في القريب العاجل على زيادة جديدة للحد الأدنى لرواتب تقاعد العمال.

زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين

وأكد وزير العمل، أحمد السوداني، أنه من المؤمل أن يصل الحد الأدنى للراتب إلى 700 ألف دينار عراقي، موضحًا أن هذه الزيادة سيتم العمل على تطبيقها في القريب العاجل، خاصة بعد أن صوت مجلس الوزراء على ذلك، بالإضافة إلى أن هذه الزيادات جاءت تزامنًا مع كافة الطلبات والمناشدات التي استقبلتها الوزارة والجهات المعنية في الدولة، للعمل على تلبية احتياجاتهم الأساسية والمساهمة في توفير حياة كريمة وملائمة لهم.

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

أما عن موعد تطبيق هذه الزيادة فما زالت قيد عملية البحث والتدقيق من قبل مجلس الوزراء العراقي، لكن سيتم العمل على إصدارها في أقرب، وفي ذلك يمكنك الاستعلام عن الرواتب بالزيادات الجديدة، كما في الخطوات التالية: –