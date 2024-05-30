بنسبه نجاح 87,05%.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 وموعد اعلان النتيجة

يترقب جميع الطلاب بمحافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024، حيث ينشغل العديد من الطلاب بالبحث عن الرابط الرسمي للحصول على النتيجة، ومن هنا، تصدرت نتائج الشهادة الإعدادية محركات البحث الشهيرة كجوجل خلال الساعات الأخيرة، وفي خطوة مهمة، قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم، بالإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت 87.5%، وذلك بحضور أشرف سلومة، مدير التربية والتعليم بالجيزة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024:

قم بزيارة الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

ثم اختر خيار “نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024”.

بعد ذلك أدخل رقم الجلوس في الخانة المخصصة له.

ثم اضغط على زر “عرض النتيجة”.

موع إعلان نتائج الشهادية الإعدادية 2024

توجد الآن نتائج امتحان الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة لعام 2024، بعدما قام اللواء أحمد راشد، المحافظ، بالمصادقة على النتائج، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن عملية تصحيح الأوراق الامتحانية قد اكتملت في جميع المحافظات، ومن المتوقع رفع النتائج خلال اليومين القادمين، سيتم الإعلان عن النتائج بالدرجات الكاملة في الترم الثاني في المدارس، بعدما يتم اعتمادها بشكل رسمي من قبل المحافظ.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني

إليكم توزيع درجات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني:

اللغة العربية: 40 درجة.

اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

الرياضيات: 30 درجة.

العلوم: 20 درجة.

الدراسات: 20 درجة.

بالتالي، يصبح المجموع الكلي للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني في محافظة الجيزة هو 140 درجة.