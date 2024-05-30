“فرق العيش هيديك ايه!!” اعرف اسعار السلع التموينية ونصيب الفرد من التموين لشهر يونيو 2024

يبحث الكثير عن اسعار السلع التموينية وخاصة أن معدلات البحث ارتفعت في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى أنه هنا تبرز أهمية منظومة الدعم التمويني كونها تخفف العبء عن كاهل المواطنين خاصة الطبقات الأقل دخلا، حيث تعتبر السلع التموينية جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية لمختلف الأسر، فهيا بنا نتعرف على أسعار السلع التموينية ونصيب الفرد من الدعم التمويني.

نصيب الفرد في الدعم التمويني

نظرا لكون منظومة التموين والتجارة الداخلية عادة ما تساعد في توفير كافة الاحتياجات التي هي يزداد البحث عنها من قبل المواطنين داخل مصر، فإننا وجدنا أنها قد أعلنت عن اسعار السلع التموينية وكذلك عن نصيب الفرد في الدعم التمويني والذي جاء على هذا النحو التالي:

حصة الزيت، تمنح كل أسرة حصة من الزيت تتناسب مع عدد أفرادها، حيث يحصل كل فرد على زجاجة واحدة من الزيت الخليط.

أما عن حصة السكر، فإن كل أسرة تأخذ حصة من السكر تتناسب مع عدد أفرادها، حيث يحصل كل فرد على ما يقرب من كيلو سكر.

اسعار السلع التموينية

لقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استمرار ثبات اسعار السلع التموينية حيث إن السلع الأساسية نفس المعدلات خلال شهر يونيو لعام 2024 ستكون كما كانت، مما يعد هذا الأمر خبر مفرح للمواطنين الذين يعتمدون على الدعم التمويني في تلبية احتياجاتهم اليومية.

بالإضافة إلى أن هذا الثبات في الأسعار يسهم في توفير الاستقرار للأسر المصرية ويعزز من قدرة الوزارة على التخطيط المالي بشكل أفضل، علما بأن أسعار السلع جاءت هكذا: