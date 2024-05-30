منحة العيد.. التسجيل في 300 دينار تونس 2024 أمام جميع المتعثرين والمحتاجين

أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة تونس عن التسجيل في منحة 300 دينار حيث تعمل الحكومة جاهدة بتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا والأقل دخلا، أيضا للمواطنين الذين لم يحصلوا علي أي دعم من قبل الدولة، بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن الدولة شديدة الحرص والاهتمام علي تقديم هذا الدعم من اجل حياة كريمة بكل مواطن بالدولة، من اجل العدالة والمساواة ورفع الروح المعنوية لدي المواطنين لكي يتم من خلال هذا الدعم تلبيه مطالبهم الأساسية من اجل العيشة الكريمة، علما بأنه من خلال تلك الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل الأساسية والتي تتمثل في ماهي شروط الحصول علي منحة 300 دينار تونسي، خطوات التسجيل في هذه المنحة ابقوا معانا.

آلية التسجيل في منحة ألـ 300 دينار في تونس 2024

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن بعض الخطوات من اجل التسجيل في منحة 300 دينار والتي تتمثل في التالي:

يرجي الدخول الموقع الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية الإلكتروني.

قم بالدخول علي الموقع بالنقر علي أيقونة التسجيل من خلال إدخال اسم المستخدم، كلمة المرور.

بعد ذلك اضغط علي خانه الخدمات الإلكترونية.

حدد أيقونة منحة 300 دينار تونسي.

يتطلب منك إدخال الاسم رباعي: رقم الهوية الوطنية.

كما يجب إرفاق كافة المستندات الرسمية كما موضح أمامك، ينبغي أن تكون جميع المستندات سارية.

أخيرا: انقر علي إرسال الطلب.

اعرف اهم الشروط من اجل الحصول علي منحة 300 دينار تونسي