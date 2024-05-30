“هُنــا” جميع نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 محافظات العراق

أتاحت وزارة التربية العراقية لجميع الطلاب في الصف الثالث متوسط الإستعلام عن النتائج من خلال اسم الطال، رَقَم الجلوس، حيث أكد مصدر مسؤول بالوزارة انه سيتم رفع النتائج علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية، وأيضا علي الموقع المتميز المعروف بنتائجنا الإلكتروني، وتعد أن نسبة نتيجة النجاح لهذا العام من اعلي النسب عن الأعوام السابقة، لذا تسعي الوزارة إلي تقديم كافه التسهيلات للطلاب متمنين لهم النجاح والتفوق مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق افضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، في جميع المراحل التعليمية، ليصبحوا دائما في المقدمة، من اجل السعي للنهوض بالمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل، سنخبركم بخطوات الاستعلام عن النتائج ابقوا معانا.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

قم بالبحث علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية الإلكتروني.

سيتم إظهار عدة نوافذ خاصه بالموقع انقر علي أول نافذة، سيتم الفتح.

انقر علي أيقونة الخدمات التعليمية كما موضح اعلي الصفحة الرئيسية.

ثم اضغط علي خانه المرحلة التعليمية للصف الثالث المتوسط الدور الأول.

قم بامتلاء الخانات بالبيانات التالية: الاسم، الرقم الامتحاني، المحافظة.

اضغط علي خانة عرض النتيجة.

انتظر بضع ثواني، سيتم إظهارها، بدرجات المواد.

تقديم اعتراض علي النتائج للصف الثالث المتوسط 2024 الدور الاول