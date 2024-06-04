‘نزلت pdf!!’ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة شهر حيزران 2024 راتب فقط دون منحة الطلبة استعلم الآن!

إن البحث عن قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لم يتوقف ولو لثانية واحدة، لا سيما أنه في ظل التطورات الجديدة تتجه الأنظار إلى قوائم الرعاية الاجتماعية حيث يتابع العديد من المواطنين العراقيين بشغف الإعلان عن المستفيدين من برنامج الرعاية الأجتماعية الدفعة الأخيرة لعام 2024، بالإضافة إلى أن هذه القائمة النهائية التي تشمل جميع المحافظات تعد بمثابة خطوة مهمة بعد اكتمال دفع وصرف الدفعة السادسة والترقب الكبير لصرف الدفعة السابعة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

تلتزم الحكومة العراقية بخدمة مواطنيها وتعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جاهدة لإعداد قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، لا سيما أنه قد أبدى العديد من المشمولين استغرابهم بسبب التأخير في الإعلان عن تفاصيل الدفعة السابعة مما أدى إلى زيادة التساؤلات حول إذا ما تم إلغاء هذه الدفعة أم أنها ما زالت تحتاج إلى بعض الوقت لمراجعة الطلبات وتحديد المستحقين.

ومن هنا فقد ردت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وأكدت على أن صرف أموال الدفعة السابعة سيتم في القريب العاجل، ومع ذلك فإن الدعم المالي المطلوب بتوزيع هذه الدفعة لا يزال غير متوفر، وهذا هو السبب وراء تأخير قوائم الرعاية الاجتماعية.

الاستعلام عن كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

مع تزايد البحث عن طريقة صحيحة للتعرف على تفاصيل صرف أموال الدفعة السابعة، وجدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منصة مظلتي الإلكترونية طريقة لتوفير إمكانية تحميل قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة فور الإعلان عنها، حيث يمكن الاستعلام عن القوائم باتباع خطوات بسيطة: