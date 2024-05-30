لبيك اللهم لبيك.. متى تبدأ العشر الاوائل من ذي الحجة 2024 وفضل الصيام

متى تبدأ العشر الاوائل من ذي الحجة 2024 هذا ضمن الأسئلة الشائعة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، حيث اعتاد الكثير من المسلمين على صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة اتباعاً لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، يؤجر المسلم على صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وهناك دلائل كثيرة على هذا، وانها الأيام الأحب والأقرب إلى الله،

كما أنها تأتي في المرتبة الأولى في الأجر والثواب والأقرب إلى الله ويليها العشر الأواخر من شهر رمضان، أيام معدودة تفصلنا على الاستمتاع بنفحات شهر ذي الحجة، كما ورد حديث قوي عن أهمية 10 الاوائل وهو”ما العمل في أيام أفضل من هذه العشر، قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، لذا نستعرض لحضراتكم عبر التقرير التالي متى تبدأ العشر الاوائل من ذي الحجة 2024.

متى تبدأ العشر الاوائل من ذي الحجة 2024

مضى الكثير ولن يبقى من شهر ذي القعدة سوى القليل وسوف يهل علينا أفضل أيام الدنيا، حيث كشفت البحوث الفلكية أن الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 هو غرة شهر ذي الحجة ويبدأ الصيام من تلك الليلة المباركة وحتى يوم التاسع من ذي الحجة الموافق 15 من يونيو وهو يوم وقفة عرفات، وتعتبر العشرة الاوائل من ذي الحجة فرصة مناسبة للتقرب إلى الله لأنها أيام لا أعظم ولا أفضل ولا أحب منها إلى الله عز وجل، فأكثروا من التكبير والتهليل لاحياء سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

أحب الأعمال إلى الله في 10 الاوائل من ذي الحجة

ومن أحب الأعمال إلى الله في العشر الأوائل من ذي الحجة التضرع إلى الله بالصلاة والصيام والاستغفار والدعاء لأنها أيام مباركة طيبة يستجيب فيها دعاء المنادي والحسنة بعشرة أمثالها” وأكبر دليل كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم”أفضل أيام الدنيا العشر -العشر ذي الحجة» قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: «ولا مثلهن في سبيل الله، إلا رجل عفر وجهه بالتراب” فاللهم ارزقنا التوبة والمغفرة واستجابة الدعاء.

دعاء العشر الاوائل من ذي الحجة

اللَّهُمَّ آتِنا في الدُّنْيا حَسَنَة وفي الآخرة حَسَنَةً وقِنَا عَذَابِ النَّارِ، اللَّهُمَّ إني ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلماً كثيراً، وإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنُوبَ إلاَّ أنْتَ فاغْفِر لِي مغفرةً مِنْ عِنْدِكَ وَارحمني إنَّكَ أنتَ الغفُورُ الرَّحِيمُ.