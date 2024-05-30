حجز 4000 دولار.. طريقة التسجيل في رابط منظومة الأغراض الشخصية 2024 وشروط الحجز

قد أوضحت الجهات المعنية طريقة التسجيل في رابط منظومة الأغراض الشخصية 2024 مصرف ليبيا المتحد، وتهدف منصة حجز العملات الأجنبية التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي إلى تسهيل عملية شراء العملات الأجنبية في ليبيا، وتعد هذه الخطوة مهمة في هذا القطاع، حيث تسعى المنصة لتحسين عملية التوزيع وتوفير آلية عادلة لتوزيع العملات الأجنبية، ويمكن حجز 4000 الف دولار من خلال رابط الحجز، يمكن للأفراد والمؤسسات في الدولة الحصول على جميع التسهيلات والسهولة في شراء العملات الأجنبية وفقًا للقوانين والضوابط المحددة من قبل البنك.

التسجيل في رابط منظومة الأغراض الشخصية 2024

يمكنك التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية عن طريق الدخول إلى رابط منصة حجز العملات واتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي واضغط على خيار حجز العملات.

اضغط على الزر لإنشاء حساب، ثم قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة.

أدخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك ورقم هاتفك.

الرجاء إدخال رقم جواز السفر في الحقل المعين، ويجب أن يكون ساري المفعول.

إذا تمت مطابقة جميع البيانات المقدمة مع شروط المنصة، سوف تتلقى رسالة تأكيد على هاتفك.

أدخل الرمز الذي تم إرساله على هاتفك المحمول في رسالة نصية.

ثم قم بالتحقق من جميع المعلومات والبيانات التي تم إدخالها، ثم أدخل رقم الحساب البنكي الخاص بك بصيغة رمز الاستجابة السريعة.

ثم انقر فوق تقديم الطلب.

شروط التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية 2024

تم إصدار إعلان بواسطة المصرف حول شروط التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية للأفراد في ليبيا، وتتمثل الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون عمر الشخص المتقدم لا يقل عن سن الثامن عشر.

يجب أن تكون لديك الجنسية الليبية كشرط أساسي للتسجيل.

ضرورة امتلاك المستفيد حساب بنكي.

يتوفر مبلغ مالي كافٍ في الحساب البنكي تستطيع تغطية تكاليف حجز العملات الأجنبية.

يجب عدم فرض قيود محددة على الحساب البنكي تمنع حدوث عمليات الحجز أو البيع.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عدم تجاوز قيمة حجز العملات الأجنبية 4 آلاف دولار سنويًا.

خطوات التسجيل منظومة الأغراض الشخصية 2024

يمكنك الآن التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية في ليبيا عن طريق اتباع الخطوات التالية: