‎ظهرت الآن.. نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الجيزة بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة محافظة الجيزة

‎أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، عن اعتماد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الشهادة الإعدادية، وتم الكشف عن النتائج بعد انتهاء عملية التصحيح بدقة وتميز، حيث شهدت الامتحانات إقبالاً كبيرًا من الطلاب الذين قدموا أداءً متميزًا خلال الامتحانات، ومن المتوقع أن يكون هذا الخبر بمثابة بوابة جديدة لمستقبل الطلاب، مع بداية مرحلة جديدة من التحصيل العلمي والتطور الشخصي، نتقدم بأحر التهاني لجميع الطلاب الناجحين، ونتمنى لهم دوام النجاح والتفوق في مسيرتهم الدراسية المستقبلية.

رابط مباشر نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الجيزة

تتيح مديرية التعليم في محافظة الجيزة لطلاب الشهادة الإعدادية الاستعلام عن نتائجهم عبر الرباط الرسمي للمديرية، يمكن للطلاب زيارة الموقع الإلكتروني للمديرية للاطلاع على نتائجهم بسهولة ويسر، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الإدارة التعليمية لتوفير الوسائل الكفيلة بتسهيل عملية الوصول إلى النتائج وتقديم الدعم للطلاب خلال مرحلة التعليم الإعدادي.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية من خلال موقع مديرية التعليم في محافظة الجيزة باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة من الرابط أعلاه. اختيار أيقونة “نتيجة الشهادة الإعدادية”. كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة. الضغط على “عرض النتيجة”.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

تم الإعلان الآن عن نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة لعام 2024، حيث قام اللواء أحمد راشد باعتماد نتائج الصف الثالث الإعدادي، وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية في جميع المحافظات ستكتمل خلال اليومين القادمين، ثم سيتم نشر النتائج لجميع الطلاب عبر رابط مباشر على البوابة الإلكترونية للمحافظة، وسوف يتم الإعلان عن النتائج بشكل كامل خلال الفصل الدراسي الثاني في المدارس بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل المحافظ.