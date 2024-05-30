“هُنــــا” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024.. شوف جيبت كام

ظهرت نتائج الشهادة الاعدادية داخل محافظة الجيزة، وقامت الصفحة الرسمية للمحافظة بالإعلان عن النتائج، وذلك بنسبة مئوية وصلت لـ 87.5%، إضافة إلى أنه أصبح أمام جميع الطلاب والطالبات استخراج نتائجهم برقم الجلوس فقط، عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة وكذلك موقع نتيجة نت، التي به جميع نتائج المحافظات، ويمكنك الإطلاع على النتائج وفقًا لمجموعة من الخطوات نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادي الجيزة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بالإستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية داخل محافظة الجيزة، والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، وفقًا لما يلي:-

أن تذهب إلى موقع محافظة الجيزة.

أو تقوم بالدخول إلى موقع نتيجة نت.

ثم يتم اختيار المحافظة التي ترغب في الإستعلام عنها.

القيام بإدخال رقم الجلوس وكذلك اسم الطالب في حالة إذا تم طلبه.

ليتم الضغط على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من معرفة جميع الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة

وأتاحت محافظة الجيزة، إمكانية الإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية وذلك بالتواصل على رقم 5960، إضافة إلى الخط الأرضي الخاص برفع النتائج وهو 09000160، مما تُسهل كل هذه الوسائل في التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية، والإطلاع على الدرجات التي تم الحصول عليها في كل مادة، مع فتح باب التظلم بعد الإنتهاء من عرض النتائج بشكل مباشر أمام الطلاب والطالبات داخل مرحلة الشهادة.