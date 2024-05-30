“اعرف نتيجتك” رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024 بالاسم بعد اعتمادها رسمياً عبر مديرية التربية والتعليم بالجيزة

منذ أن انتهى الطلاب من أداء امتحانات ثالثة اعدادية الترم الثاني 2024 وهم ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان الرسمي عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024 من أجل الاطمئنان على درجاتهم ومجموعهم النهائي، حيث يعتبر هذا العام الدراسي محوري وفيصلي في مستقبل الطالب فعليه يتحدد تنسيق الطلاب وما إن كانوا يدخلون مدارس الثانوي العام أو المدارس الثانوية الفنية أو مدارس المتفوقين أو التمريض وكل ذلك يتحدد على نسبة الطالب والتنسيق الذي يتم إعلانه في الأيام القادمة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024

شهدت الدقائق القليلة اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة من جانب اللواء أحمد راشد المحافظ بنسبة نجاح بلغت 87.5% وهي مؤشر مرتفع جداً، حيث كان عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الصف الثالث الاعدادي على مستوى كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة بلغ 191,068 طالب وطالبه نجح منهم نحو 167,185 طالب وطالبه، ومن المنتظر إعلان التفاصيل الخاصة بنسب نجاح كل إدارة تعليمية وكذلك الإعلان عن أسماء أوائل الاعدادية بالمحافظة وتكريمهم.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة ترم ثاني

خلال الساعات القليلة القادمة سيتم تفعيل رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024 الترم الثاني أمام جميع الطلاب وأولياء الأمور بالمحافظة ليتمكنوا من الاستعلام عنها، ويتم ذلك وفقاً للخطوات التي حددتها مديرية التربية والتعليم كالآتي:-