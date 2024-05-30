رابط شغّاال نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة “الصف الثالث الاعدادي” بالاسم ورقم الجلوس للعام الدراسي 2023/2024

ولا زال البحث مستمر من أجل الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية في الجيزة حيث أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم الخميس 30 مايو 2024 اعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، ومن خلال موقعنا سوف نقوم بتمكين كافة الطلاب أولياء الأمور استعلام نتائج الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر المواقع الرسمية المعلن عنها من أجل تسهيل عملية استعلام نتائج الطلاب.

رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2023/2024

ادخل إلى الموقع الإلكتروني ل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة للدخول إلى الموقع المباشر لنتائج طلاب الجيزة

للدخول إلى ابحث عن الرابط المخصص لنتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024.

أدخل رقم الجلوس والبيانات الأخرى المطلوبة.

اضغط على “عرض النتيجة” أو “استعلام” لعرض نتيجتك.

طباعة النتيجة أو حفظ نسخة إلكترونية منها.

التأكد من صحة البيانات عند إدخالها.

الاتصال بالمدرسة في حالة وجود مشاكل.

مراجعة النتيجة بدقة والتوجه للإدارة التعليمية في حال وجود استفسارات.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

ومن جانب أخر فنجد أنه شهدت محافظة الجيزة تقدم 191068 طالبًا وطالبة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الثاني، موزعين على 697 لجنة امتحانية في مختلف الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة امتحانية خاصة برقم 57375، كما جرت الامتحانات في الفترة من السبت 18 مايو 2024 إلى الخميس 25 مايو 2024.

أما عن جدول الاختبارات التي أجريت لطلاب الصف الثالث الاعدادي في الجيزة فجاء كالتالي :-