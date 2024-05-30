هنا الآن رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الاول في العراق لجميع المحافظات عبر موقع نتائجنا

يتم البحث بشكل كبير عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول في العراق، حيث يرغب الأهل في معرفة درجات ابنائهم للاطلاع على مستواهم التعليمي والاطمئنان على مستقبلهم، وبعد كثرة التساؤلات أكدت وزارة التربية في العراق أنه سيتم الانتهاء من تصحيح الأوراق بأقصى سرعة ثم الإعلان عنها عبر موقع وزارة التربية بعد أن يتم اعتمادها رسميًا، وفي هذا المقال سوف نتحدث بشكل مفصل عن كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول في كافة المحافظات العراقية.

رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الاول في العراق

يتساءل الطلاب وأهاليهم في العراق عن كيفية الاطلاع على نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، وبشكل عام تستمر عملية رصد درجات الطلاب والطالبات وتدقيق أوراقهم بإشراف كبار المدرسين، وذلك لأجل الإعلان عن نتائجهم بأسرع وقت، ويمكن للطلاب والطالبات في أي مكان في العراق معرفة نتائجهم فور صدورها من خلال اتباع الخطوات التالية:

أول خطوة هي توجه الطالب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

ثم يقوم بإدخال رمز التحقق المرئي في المربع المخصص له.

ثم الانتقال الى الصفحة الثانية وتحديد اسم محافظة الطالب.

بعد ذلك لا بد من الضغط على خيار “نتائج السادس الابتدائي الدور الاول”.

الآن يجب تقديم معلومات كافية عن الطالب مثل الاسم الثلاثي ورقم الجلوس.

بعد الضغط على زر “استعلام” سوف تظهر تفاصيل كاملة عن النتيجة.

لينك نتائج السادس الابتدائي الدور الاول في العراق

كما يمكن لطلاب وطالبات دولة العراق الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول من خلال موقع “نتائجنا”، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: