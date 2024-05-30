“تم اعتمادها✅” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024 الترم الثاني بنسبة نجاح 87.5% والاستعلام عبر www.gizaedu.net

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة، دقائق قليلة ويعتمد السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني للعام الدراسي 2023/2024، حيث كانت لجان التصحيح التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة قد انتهت من كافة أعمال التصحيح والتدقيق لكراسات إجابات الطلاب ورصد الدرجات بشكل دقيق لتفادي أي أخطاء ولضمان حصول الطلبة والطالبات على حقوقهم كاملة، والنتيجة الآن على مكتب المحافظ لأجل اعتمادها ومن ثم الإعلان عن نسبة نجاح الطلاب وأسماء العشرة الأوائل بالمحافظة ثم تظهر النتيجة رسمياً ويمكن الاستعلام عنها.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024 الترم الثاني

أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة رابط إلكتروني خاص بها ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024 الترم الثاني بكل سهولة ودون الخروج من المنزل، ويمكن إتباع الخطوات التالية للاستعلام:-

أولاً: يجب التوجه إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة الإلكتروني.

الإلكتروني. أو الدخول إلى موقع نتيجة نت .

. ثانيًا: اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2024/2023.

ثالثًا: إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص له.

رابعًا: النقر على عرض النتيجة لتظهر نتيجة الطالب في جميع المواد وكذلك النسبة والمجموع الكلي.

كذلك يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة من خلال الاتصال على الأرقام التالية:-

من أي تليفون محمول على رقم: 5960. من أي خط أرضي على رقم: 09000160.

أوائل الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة 2024

تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024 الترم الثاني رسمياً من جانب السيد المحافظ اللواء أحمد راشد بنسبة نجاح 87.5% وهي نسبة مرتفعة عن الأعوام السابقة، وخلال الدقائق القليلة القادمة سيتم الإعلان أسماء العشر الأوائل على مستوى كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة.