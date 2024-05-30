متاحة pdf رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 عموم المحافظات

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024، والتي أعلنت عنه وزارة التربية العراقية تسهيلاً على الطلاب وأولياء أمورهم، حيث تسعى الوزارة على تقديم عدد من الخدمات الالكترونية لسهولة التواصل بينها وبين الطلاب ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي 2024 الدور الأول ..

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024

أكدت وزارة التربية العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 ، بعد أن انهى الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي في جميع المحافظات العراقية، وأكدت الوزارة إلى أن النتائج سوف تكون متاحة أمام الطلاب بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم وذلك من خلال الرابط الرسمي لوزارة التربية العراقية من أجل تسهيل الاستعلام على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الازدحام والتكدس بالمدرس.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2024

وأشار مصدر مسؤول بوزارة التربية العراقية أن الوزارة اهتمت بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المدارس العراقية، وأضاف المصدر إلى أن نسب النجاح هذا العام تزيد عن العام الماضي، وهذا يعود إلى تطبيق أحدث الأساليب والتي جعلت الطلاب يحصدون أعلى الدرجات وإليكم درجات الإستعلام….