لحظة بلحظة.. كم سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بعد الانخفاض “بيع وشراء” بالمصنعية

بدأت تعاملات سوق الذهب اليوم الخميس 30 مايو 2024، وسط استقرار في أسعار المعدن الثمين بعد آخر انخفاض شهده يوم أمس، حيث انخفض سعر عيار 21، الأكثر تداولًا، بنحو 25 جنيهًا، وفي خلال الأسطر التالية نبين التحدث الحظي لأسعار الذهب اليوم الخميس 30 مايو 2024، وفقًا لآخر مستويات معلنة من الشعبة العامة للذهب خلال التعاملات اليومية، حيث يبدو أن السوق يشهد استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب اليوم، وفي انتظار تطورات الأسواق العالمية خلال فترة التداول القادمة.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقرار أسعار الذهب اليوم يوفر فرصة للمستثمرين والمشترين لاتخاذ القرار المناسب بشأن شراء أو بيع الذهب، ويعكس أيضًا استقرار الأسواق المالية والاقتصادية، شهد اليوم استقرارًا في أسعار الذهب، حيث سجلت أسعار الذهب للأعيرة المختلفة التالي:

في يوم الخميس 30 مايو 2024، استقر سعر الذهب عيار 24 عند حوالي 3565.7 جنيه.

وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم الى 3120 جنيهًا في 30 مايو 2024.

السعر اليومي للذهب عيار 18 سجل نحو 2674.3 جنيه يوم الخميس 30 مايو 2024.

سجل سعر الجنيه الذهبي اليوم الخميس، الموافق 30 مايو 2024، حوالي 24960 جنيهًا.

على الصعيد العالمي، ثبت سعر الذهب اليوم الخميس 30 مايو 2024 عند 2341.4 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

يضاف مبلغ المصنعية في مصر إلى السعر الرسمي للذهب من قبل صاحب الصاغة، ويختلف سعر مبلغ المصنعية للذهب من مكان لآخر ومن صاحب محل إلى آخر بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10 في المئة من قيمة الذهب المباعة.

توقعات سعر جرام الذهب عيار 21

من المتوقع أن تظل أسعار الذهب في مصر مستقرة خلال الفترة القادمة، نظرًا لعوامل متعددة منها تباطؤ اقتصاديات العالم، كما يمكن أن يؤدي ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أو تحسن في الاقتصاد العالمي إلى انخفاض أسعار الذهب، عوامل أخرى تشمل زيادة الإنتاج العالمي للذهب أو تحسن العلاقات التجارية بين الدول، مما قد يساهم في تخفيض أسعار الذهب في السوق المصرية.