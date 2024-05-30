شوف اجازاتك.. جدول العطل الرسمية في العراق 2024 وموعد عيد الأضحى المبارك

تحرص دائما جميع الحكومات على توضيح العطلات الرسمية التي تقدم إلى المواطنين، ولهذا قد تم الإعلان عن جدول العطل الرسمية في العراق، حيث تتميز تلك الإجازات بأنها مدفوعة الأجر لكل العاملين داخل القطاعات المختلفة سواء كانت عامة أو خاصة، وتلك الإجازة تقدم أيضا إلى الطلاب ولا تقتصر على الموظفين فقط، لذا حتى يتم معرفة جميع الإجازات المقدمة يلزم معرفة الجدول المعلن.

جدول الإجازات الرسمية في العراق 2024

تم توضيح جدول العطل الرسمية في العراق من قبل الحكومة، وذلك بعد أن طالب جميع المواطنين بضرورة معرفة الإجازات التي سيتم الحصول عليها، وتضمن جدول العطل الكثير من الإجازات التي تتعلق بالمناسبات الدينية والمناسبات الوطنية التي يتم الاحتفال بها داخل العراق بأكملها، ولهذا من أبرز تلك العطلات هي كالآتي:

يتم تقديم عطلة في اليوم الأول من شهر يناير بمناسبة رأس السنة الميلادية.

في اليوم السادس من شهر يناير يتم تقديم إجازة عيد الجيش.

في يوم 21 من شهر مارس يتم تقديم عطلة يوم نوروز إلى المواطنين.

إجازة عيد الفطر كانت في اليوم العاشر من شهر أبريل.

في اليوم الأول من شهر مايو تم تقديم إجازة عيد العمال.

في يوم 16 يونيو سيتم تقديم إجازة عيد الأضحى.

جاء موعد إجازة رأس السنة الهجرية في اليوم السابع من شهر يوليو.

في يوم 14 يوليو سيتم تقديم إجازة إلى المواطنين بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 14 تموز.

جدول الإجازات المدرسية في العراق

أعلنت بواسطة وزارة التربية والتعليم داخل العراق عن جدول الإجازات المدرسية المقدمة إلى الطلاب في العام الدراسي، وتلك الإجازات تمثلت في الآتي: