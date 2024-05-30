“لولو والنتيجة” تنزيل تردد قناة وناسة كيدز 2024 على النايل سات وعرب سات

قناة وناسة كيدز، أصبح من السهل تنزيلها على جميع الأقمار الصناعية المختلفة المتمثلة في النايل سات أو العرب سات، تزامنًا مع الإجازة الصيفية التي تزداد فيها رغبة تنزيل هذه القنوات الطفولية، لكي يتم إلهاء الأطفال عبر مشاهدتهم إلى العديد من الأفلام والمسلسلات الكرتونية المميزة، بالإضافة إلى الأغاني والأناشيد الدينية التي ينجذب إليها ملايين الأطفال حول العالم العربي، ويمكنك الأن العمل على معرفة الترددات الجديدة والخاصة بالقناة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة كيدز 2024 النايل سات

ويمكنك العمل على تنزيل التردد الجديد لقناة وناسة كيدز على النايل سات، لكي تستمتع بتجربة ملائمة وأكثر من رائعة عند العمل على استقبال القناة، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي قناة وناسة كيدز يكون النايل سات.

التردد يكون 11430.

استقطاب قناة وناسة كيدز يكون عمودي.

معامل الترميز قناة وناسة كيدز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6\5.

نزل قناة وناسة كيدز 2024 العرب سات

ولقناة وناسة كيدز تردد أخر وجديد على العرب سات، يمكنك العمل على معرفته واستقباله بكل سهولة، لمشاهدة كل ما هو جديد ما بين الأفلام والمسلسلات والأغاني والأناشيد، وغيرها من المحتوى الأخرى المميز التي تقدمه القناة، كما في البيانات الأتيه:-