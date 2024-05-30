“ألف مبروووك” رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة برقم الجلوس giza.gov.eg

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، أعلنت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن أنه من المقرر أن يعتمد الواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 وذلك بحضور عدد من القيادات التعليمية ومن بينهم أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة برقم الجلوس

وأكدت المحافظة على صفحتها الرسمية فيس بوك أنه فور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة سوف يتم الإعلان عنها على صفحة المديرية أو على موقع نتيجة نت تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور .

وأكد “سلومة” إلى أن الطلاب أدوا امتحانات نهاية العام الدراسي والتي بدأت في السبت 18 مايو وانتهت في 23 مايو 2024، بحضور 191068 طالب وطالبة تم توزيعهم في 697 لجنة ، وأشارت المديرية إلى أنها كانت حريصة على متابعة أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكشوفات التي سوف يتم الإعلان عنه في المدارس وشددت على الطلاب عدم اصطحاب أجهزة الموبايلات أو الكاميرات داخل اللجان حتى لا يتم تسريب أسئلة الإمتحان وأكدت أن الطالب الذي سوف يتم ضبطه في حالة غش سوف يتم حرمانه من دخول باقي الإمتحانات ويتم تحويله للمساءلة القانونية .

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة