موقع نتائجنا.. نتائج السادس الابتدائي البصرة العراق 2024 الدور الاول بالرقم الامتحاني PDF

نتائج السادس الابتدائي البصرة العراق 2024 ضمن الكلمات البحثية الأولى على جوجل منذ انتهاء الامتحانات، يعيش الطلاب فترة صعبة في انتظار إعلان النتائج بالبصرة والتي تعد من المحافظات الأعلى في الكثافة ولذلك أعمال التصحيح لم تنتهي حتى الآن،

كما تتفقد مديرية تعليم البصرة الأجواء داخل لجان الكنترول المخصصة بأعمال التصحيح للتأكد من استمر التصحيح بالشكل المطلوب مع مراعاة عدم حدوث أي أخطاْ للحفاظ على مستقبل الطالب، لقد مر الطلاب على مدار السنوات الدراسية الماضية بأزمات كثيرة وابرزها جائحة كورونا التي دفعت وزارة التربية والتعليم تتخذ بعض الإجراءات الوقائية والأمنية لحماية وسلامة الطلاب، ترقبوا الفقرات التالية من المقال كي نتعرف سوياً على نتائج السادس الابتدائي البصرة العراق 2024 وخطوات الاستعلام.

نتائج السادس الابتدائي البصرة العراق 2024

يتم رفع نتائج السادس الابتدائي pdp مثل باقي محافظات العراق، حيث ظهرت النجاحات في جميع المحافظات ماعدا محافظة نينوى والبصرة وذي قار، ولذلك يمكنكم معرفة النتائج بعد الإعلان عنها من وزارة التربية والتعليم دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة وضياع الوقت والمجهود لذا كل ما عليكم اتباع الخطوات التالية:.

يرجى الضغط على هذا الرابط موقع نتائجنا. او من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. ثم اختر نتائج السادس الدور الاول. اختر محافظة البصرة. ادخال الرقم الامتحاني في الخانة المخصصة. الضغط على تنزيل.

موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي البصرة الدور الاول

قريباً وقبل أن ينتهي شهر مايو الجاري 2024 تتوفر نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول البصرة للطلاب جميعاً، وخلال هذه الساعات يقوم فريق الكنترول بالمحافظة بالانتهاء من أعمال التصحيح والرصد، وتلك العملية تحتاج إلى عناية ودقة تجنياً لحدوث أي أخطاء، وسوف ننشر لحضراتكم عبر موقعنا البديل النتائج بالكشوفات كاملة PDF فور أن يقوم السيد الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية والتعليم لاعتمادها فلا داعي للقلق.