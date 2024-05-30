لينك اعلان نتيجة الاعدادية الجيزة بالاسم ورقم الجلوس عبر نتيجة نت

اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة التي ينتظرها طلاب الصف الثالث الإعدادي بحماس حيث من المنتظر ان يتم الإعلان عن نتائج الامتحانات الدراسية للعام الدراسي 2024 علي مستوي كافة الادارات التعليمية في الجيزة، بعد ان تم الانتهاء من مراحل التصحيح والتقييم، ليتم بعدها تأكيد النتائج النهائية للشهادة الإعدادية من قِبَل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

اعلان نتيجة الاعدادية الجيزة

من خلال الخطوات التالية، يمكن الاستعلام الان عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة عبر الإنترنت بسهولة من خلال الخطوات التالية التي سوف نوضحها لكم:

في البداية، يتعين عليك تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص لنتائج الامتحانات لمحافظة الجيزة من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي عبر موقع نتيجة نت

بعد ذلك، يجب عليك اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني من العام 2023.

ثم يتعين عليك إدخال رقم جلوسك الخاص، وبعد الضغط على زر “عرض النتيجة”

سوف تظهر النتيجة بشكل تفصيلي خلال لحظات، مع الانتباه إلى أنه يتم الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي قبل ظهورها في الموقع.

نتيجة الثالث الاعدادي الجيزة

يجب التنبيه إلى أن اختبارات نهاية الفصل لصفوف الانتقال والشهادة الإعدادية قد انتهت يوم الخميس 23 مايو الجاري، وذلك وفقاً للجداول الزمنية التي حددها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي، تُعتبر “الشهادة الإعدادية” العام الوحيد الذي يعتبر فيه نتائج الطلاب أمرًا حيويًا لأن مجموع درجات الطالب في الفصل الدراسي الأول، والذي يبلغ 140 درجة، يُكمل درجاته في الترم الثاني الذي يبلغ أيضًا 140 درجة. وهذا يحدد مساره في تنسيق الثانوية العامة، حيث يكون لديه الخيار بين الالتحاق بالثانوية العامة العلمية أو الصناعية أو مدارس المتفوقين أو التكنولوجيا التطبيقية.

رسميا اعلان نتائج الاعدادية الاعدادية

أوضح أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اعتمد اليوم الخميس نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 87.05%. وذكر سلومة في تصريحاته لـ”بوابة الأهرام”، أن المحافظ قام أيضًا باعتماد قائمة أسماء الطلاب الأوائل، والتي تضمنت 720 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة. تجدر الإشارة إلى أن 191,068 طالبًا وطالبة كانوا قد تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية في مختلف لجان محافظة الجيزة.