عاجل.. إعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في ذي قار 2024 خلال دقائق

أصبح الجميع من الطلبة على كامل الاستعداد والتجهز للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظة ذي قار، التي لم يتبق عليها سوى دقائق معدودة وسيتم ظهورها ورفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة، فضلاً عن أن بعد ظهور هذه المحافظة فأصبح بإمكان الطلبة الاستعداد لمعرفة المواد الراغبين في تقديم اعتراض بها، للعمل على تحسين الدرجات ورصدها بكل وضوح من جديد، وفي السطور التالية نوضح لكم كيفية استخراج كشوفات نتائج السادس في ذي قار.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس في ذي قار

ويمكنك الإستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور في ذي قار، وفقًا للخطوات التالية:-

الإنتقال إلى موقع وزارة التربية.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من موقع الوزارة.

على أن يتم اختيار المحافظة المقيم بها الطالب فيما بعد.

ليتم العمل على اختيار المرحلة الدراسية والدور التي ترغب في الاستعلام عنه.

ليتم تدوين جميع المعلومات الخاصة بالطالب المتمثلة في الإسم والرقم الامتحاني.

الضغط بعدها على أيقونة “بحث”.

وعندها ستقوم بعرض جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج.

نتائج ذي قار عبر موقع نتائجنا

ووفرت وزارة التربية العراقية، إمكانية الإطلاع على نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظة ذي قار عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، ليسهل العمل على استخراجها وتنزيل الكشوفات التي ظهرت بها النتائج، حتى يتمكن كل طالب وطالبة من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية داخل المحافظة ذاتها.