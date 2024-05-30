برقم الجلوس ….رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة شمال سيناء

تتزايد معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة شمال سيناء، كونها مرحلة مهمة في عمر الطلاب والتي يتأهل الطالب للإلتحاق بالمرحلة الثانوية والتي تحدد مستقبل الطالب ، ويشعر عدد كبير من الطلاب بحالة من القلق والتوتر بعد أن أعلنت الصفحة الرسمية لميديرة التربية والتعليم بشمال سيناء عن إالإنتهاء من رفع نتائج الطلاب على الموقع الرسمي للوزارة وعلى الصفحة الرسمية للمحافظة على الإنترنت وذلك تسهيلاً على عدد كبير من الطلاب وتجنب الإزدحام والتكدس داخل المدارس، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة شمال سيناء.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة شمال سيناء

حيث أنهى طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 يوم الثلاثاء الماضي بحضور 8298 طالب وطالبة تم توزيعهم على 89 لجنة أساسية و 515 لجنة فرعية على الـ 6 إدارات بالمحافظة، ، وسط متابعة قوية من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والتي أكدت أنه من المقر أن يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة شمال سيناء على الموقع الرسمي للمحافظة أو على موقع نتيجة نت ، وأشاد اللواء “عبد الفضيل أبو شوشة” محافظ شمال سيناء بنسب نجاح طلاب الشهادة الإعدادية والتي تخطت الـ 81% وإليكم خطوات الإستعلام.

رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة شمال سيناء