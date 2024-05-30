أسعار السجائر بعد رفعها من جديد.. كيلوباترا والسوبر ارتفعوا تاني

في ظل الزيادات التي أعلنت عنها الدولة مؤخرًا، فبدأ الكثير من المواطنين يتساءلون بشكل كبير حول أسعار السجائر اليوم الخميس، فضلاً عن أن سعرها ارتفع منذ أيام بشكل مبالغ فيه، مما عملت على بلبة كبيرة بين جميع المستهلكين على مستوى الدولة، ويمكنك التعرف على سعرها الحقيقي، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها جميع المستهلكين على مستوى الجمهورية.

أسعار السجائر اليوم الخميس 30 مايو 2024

وجاء أخر تحديث لأسعار السجائر في تعاملات اليوم الخميس الموافق 30 مايو 2024، كما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر السجائر البلمونت إلى 24 جنيهًا بالزيادة.

في حين أن سجائر مونديال الأرزق والفضي والأحمر بلغت لـ 25 جنيهًا.

هذا وأن سعر سجائر الكليوباترا يتم بيعها في المحلات بـ 60 جنيهًا تقريبًا.

سعر سجائر فيليب موريس

ويعتبر هذا النوع من السجائر غالي الثمن، حيث إن الكثير يتساءل عن أسعاره بعد تطبيق الزيادة الأخيرة، التي أثرت بشكل كبير على المواطنين المستهلكين للسجائر، بالإضافة إلى أن سبب الإرتفاع يعود لزيادة قيمة المواد الخام المستخدمة في تصنيعه، وفقًا لما يلي:-