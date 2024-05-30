ثبت الآن قناة وناسة الجديد 2024 Wanasah TV لمتابعة أروع الأغاني والأناشيد

تردد قناة وناسة بيبي الجديد عبر جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، حيث تم الإعلان عن تغيير تردد قناة وناسة، لذلك يتطلع جميع مشاهديها إلى استقبال التردد الجديد على القمر الصناعي، و لقد قامت القناة بنشر تفاصيل التردد الجديد على صفحتها الرسمية، مؤكدة ثقتها بوجود قاعدة مشاهدين كبيرة لها في جميع أنحاء العالم العربي، هذا الثقة مبنية على المميزات المتعددة التي تقدمها قناة وناسة لجمهور الأطفال، ومن أبرز هذه المميزات هي المحتوى التعليمي الهادف الذي يتناسب مع قدرات وعقول الأطفال الصغيرة.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024:

تطمح قناة وناسة بيبي للأطفال من خلال هذا التردد الجديد إلى توسيع وصولها إلى مزيد من المشاهدين، وتمكينهم من الاستمتاع بالبرامج والمحتوى المتنوع الذي تقدمه بجودة عالية،وهذا ما يؤكد على الأهمية البالغة لهذا التغيير في التردد بالنسبة لمتابعي قناة وناسة، وذلك من خلال التردد التالى:

اسم القمر : نايل سات.

تردد قناة وناسة: 11430.

المعدل الترميز : 27500.

جودة القناة: SD.

تصويب الخطأ: 5/6.

الاستقطاب للقناة: عمودي.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد عبر عرب سات

اسم القمر الصناعي: عرب سات.

التردد الجديد: 11270.

جودة القناة: HD.

المعدل الخاص بالخطأ: 3/4.

برنامج قناة وناسة بيبي للأطفال 2024

قناة وناسة كيدز تشتهر بتقديم باقة متنوعة ومتميزة من الأغاني والأناشيد التي تلقى إعجاب الأطفال من مختلف الأعمار – من الرضع وحتى سن العاشرة، و هذه التشكيلة تضم مجموعة متنوعة من الأغاني الشهيرة والأناشيد المفضلة عند الأطفال. وتمثل هذه المحتويات الغنائية أحد أبرز سمات وخصائص قناة وناسة كيدز التي تجذب إليها شريحة واسعة من الجمهور الصغير.