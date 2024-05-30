“شوف هتاخد كام رغيف”.. نصيب الفرد من الخبز المدعم بعد رفع سعر لـ20 قرشًا

أعلنت الحكومة في بيان لها أمس الأربعاء الموافق 29 مايو 2024، عن رفع قيمة الخبز المدعم والبدء في تطبيق القرار من يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، فضلاً عن أن الجميع يتساءل عن الحصة التي سيتم الحصول عليها من هذا الخبز بعد رفع سعره من 5 قروض إلى 20 قرشًا، هذا وأن القرار عمل ضجة كبيرة بين المواطنين ورواد التواصل الاجتماعي، إلا أن مسؤولي الدولة يؤكدون بأنه لتخفيف الأعباء المادية عن الدولة.

قيمة تكلفة الخبز الإجمالية

وأكدت وزارة التموين، أن تكلفة الخبز للرغيف المدعم على الدولة يصل إلى 125 قرشًا، ليتم بيعه بـ 5 قروش فقط، ولذا فإن الدولة تتحمل عبء كبير يصل لـ 120 قرشًا على كل رغيف، مما يُشير ذلك إلى أن التكلفة السنوية الإجمالية تصل إجماليتها لـ 120 مليار جنيه، مع إنتاج 100 مليار رغيف في المتوسط السنوي، حتى أن وصل الرغيف يزن تقريبًا لـ 80 جرامًا أي 150 قرشًا.

القيمة الإجمالية للخبز

وبعد أن تم تحريك سعر قيمة الخبز المدعم لـ 20 قرشًا، فإن الدولة ستقوم بدعم كل رغيف بنحو 105 قروش، لتصل القيمة الإجمالية إلى 105 مليار جنيه سنويًا، وفي ذلك فإن حصة نصيب الفرد على البطاقة التموينية تبلغ 5 أرغفة يوميًا ليكون التكلفة الإجمالية جنيه واحد، على أن تكون القيمة الحقيقية التي تتحملها الدولة نحو 6 جنيهات ورفع، وبعد رفع سعره لـ 20 قرشًا فإن الفرد يحصل على حصته من الخبز كل 3 أيام، بما يصل الفرد لـ 15 رغيفًا كل 3 أيام.