“زغاريط للصبح” رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة الإسكندرية موقع نتيجة نت

يبحث عدد كبير من طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة الإسكندرية ، والتي من المقرر أن تكون متاحة أمام الطلاب خلال الساعات الأولى المقبلة، حيث نشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أنه تم الإنتهاء من عملية تصحيح ورصد الدرجات ومن المقرر ان يتم اعتماد النتيجة حتى تكون متاحة للطلاب مع بداية الساعة الـ واحدة ظهراً.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة الإسكندرية

يترقب عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة الإسكندرية، وقد صرح اللواء محمود الشريف محافظ الإسكندرية أنه سعيد بنسب نجاح الطلاب هذا العام مشيداً بالدور والمجهود الكبير التي قامت به القيادات التعليمية منذ بداية الترم وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم حريصة على الاهتمام بالخدمات الإلكترونية وتؤكد أن نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة الاسكندرية سوف تكون متاحة أمام الطلاب سواء على موقع المحافظة أو من خلال موقع نتيجة نت وذلك تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الذهاب للمدارس والتعرض للإزدحام والتكدس، وإليكم خطوات الإستعلام….

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة الإسكندرية