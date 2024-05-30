الآن برقم الجلوس متاح لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2024

الآن أصبح من المتاح الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2024 إلكترونياً من خلال رقم الجلوس فقط، حيث شهد الأسبوع الماضي قيام الآلاف من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية وذويهم بالبحث عن رابط نتيجة إعدادية الإسكندرية، حيث تشير كافة التصريحات والمعلومات أنه تم الانتهاء بالفعل من أعمال التصحيح وجاري المراجعة النهائية تمهيدا لاعتماد النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وخلال الفقرات التالية سنعمل على إتاحة رابط ولينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية الترم الثاني من خلال الاسم ورقم الجلوس.

تفاصيل بشأن الصف الثالث الاعدادي في محافظة الإسكندرية ترم ثاني 2024

ومع بدء اعلان عدد من المحافظات لنتيجة الشهادة الإعدادية، ومنها محافظتي الوادي الجديد وبورسعيد، يترقب جميع الطلاب بمختلف المحافظات نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية الترم والفصل الدراسي الثاني، وهو عدد كبير من الطلاب ينتظر النتيجة بالعاصمة الساحلية وعروس البحر المتوسط، ووفقا لتصريحات سابقة لتعليم الإسكندرية فإن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية بلغ 104 ألف و 113 طالب وطالبة، قاموا بأداء الامتحانات امام عدد 384 لجنة، موزعة على عدد 9 إدارات تعليمية وهي إدارات: إدارة شرق، إدارة وسط، إدارة غرب، إدارة المنتزه أول، المنتزه ثان، إدارة الجمرك، العجمي، العامرية، وأخيرا إدارة برج العرب.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

هذا ولكي تستطيع الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الترم الثاني، عليك في تلك الحالة إتباع عدد من الخطوات والتي تشمل ما يلي:

عليك فتح البوابة الالكترونية الإسكندرية (من هنا).

ثم التوجه إلى قائمة الخدمات، ومنها إلى نتائج الشهادات، ثم نتيجة الشهادة الإعدادية.

في المكان المخصص يتم إضافة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

وأخيرا يتم الضغط على الزر المخصص لعرض النتيجة وبيان الدرجات الخاصة بالطالب.