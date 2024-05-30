ظهرت رسمياً بنسبة 81%.. نتيجة الشهادة الاعدادية شمال سيناء 2024 الترم الثاني عبر موقع نتيجة نت برقم الجلوس

تتزايد عمليات البحث الآن على جوجل حول ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية شمال سيناء 2024 التي تم اعتمادها رسمياً منذ قليل، الفرحة تدخل الكثير من البيوت بمحافظة شمال سيناء فور إعلان النتيجة، عاش الطلاب الفترة الماضية حالة من التوتر والقلق الشديد، لقد انهي طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي الامتحانات يوم الخميس الماضي الموافق 23 من مايو 2024،

مما حرصت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء بإجراء حملات تفقدية للجان المدرسية طوال فترة الامتحانات لعدم حدوث أي تسريبات أو غش، واستمرت الحملات التفقدية حتى انتهاء الامتحانات والتأكد من تأدية الطلاب للامتحانات على أكمل وجه وحصول كل طالب على مجهوده دون تدخل من أحد، وحرص المديرية التعليم أن تتابع سير أعمال التصحيح داخل لجان الكنترول لعدم حدوث أي تلاعب أو أخطاء في الدرجات، ترقبوا معنا السطور التالية للإطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية شمال سيناء 2024.

نتيجة الشهادة الاعدادية شمال سيناء 2024

منذ قليل قام السيد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بعملية اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادي الترم الثاني للعام الدراسي 2023-2024، حيث وصلت نسب النجاح لهذا العام 81% وقدم سيادة اللواء التهنئة للطلاب جميعاً، وجاري الأن بدء عملية رفع نتائج الطلاب عبر البوابة الرسمية للمحافظة، وسوف ترفع بشكل كامل بعد قليل عبر موقع نتيجة نت، كما يمكن التوجه إلى إدارة المدرسة في الساعة 12 ظهراً لاستلام النتيجة ورقياً.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية شمال سيناء الترم الثاني

لقد أدى عدد كبير من الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية والذي وصل عددهم نحو 8298 ألف طالب وطالبة وتم توزيعها على 89 لجنة مركزية، ووصلت نسب النجاح عند الاعتماد الرسمي 81% وسوف تحصلون على النتيجة من خلال اتباع مايلي: