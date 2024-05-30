ثبتها حالاً.. تردد قناة ام بي سي مصر كلاسيك 2024 MBC Masr Classic علي نايل سات

بحث مرتفع على مواقع التواصل الاجتماعي حول تردد قناة ام بي سي مصر كلاسيك 2024 التي تعد من أحدث القنوات الفضائية التي تعمل على اطلاقها شبكة MBC الشهير، لذلك هناك ترقب وانتظار لانطلاق هذه القناة والاستمتاع بالمحتوى التي تقدمها إعدادات شبكة MBC على التألق والتميز وطرح أكبر عدد من القنوات الفضائية، وضمن مجموعة MBC ام بي سي مصر 2 وقناة ام بي سي بوليود وقناة MBC1 وقناة MBC العراق وقناة MBC 5 وغيرها الكثير،

حيث تخصصت كل قناة في عرض محتوى معين لإرضاء جميع المتابعين من شتى الدول العربية، وجاء وقت لقناة ام بي سي كلاسيك كي تتربع على الساحة مع اخواتها وترتفع مكانتها، واليوم عبر التقرير من موقعنا البديل ننشر لكم تردد قناة ام بي سي مصر كلاسيك 2024.

تردد قناة ام بي سي مصر كلاسيك 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12322.

الاستقطاب: عمودي v.

معدل الترميز: 30000.

الجودة: HD.

قناة MBC Masr Classic

كشفت شبكة MBC خلال الساعات الماضية عن طرح قناة جديدة ام بي سي مصر كلاسيك، على أن يتم انطلاق القناة أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024، وسوف تقوم القناة بعرض المسلسلات والأفلام المصرية الجديدة، بالإضافة إلى المسرحيات، كما أن القناة تعمل من خلال القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، كما أن أنها مجانية بدون الحاجة إلى دفع رسوم إشتراك، حيث تستعد شبكة MBC لإطلاق البث التجريبي الأول للقناة لتقديم أقوى محتوى وهذا ما جعلنا نقدم لحضراتكم ترددها لضبطها على الجهاز والاستمتاع بعطلة العيد أمام مشاهدة القناة.