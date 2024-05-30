“لينك مباشر” نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في ذي قار 2024 العراق

أعلنت مديرية التربية العراقية، عن اقتراب صدور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظة ذي قار، التي بات الجميع يتساءل عن موعد عرضها حتى الأن، إضافة إلى أن بعض المحافظات على مستوى الدولة قاموا برفع النتائج إلا القلة القليلة من المحافظات الأخرى التي تتجهز لإصدار هذه النتائج في القريب العاجل، ويمكنك الإطلاع على نتائج السادس عقب القيام بصدورها مباشرة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية استخراج نتائج السادس الابتدائي

ويمكنك استخراج كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظة ذي قار، والعمل على معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، كما في الخطوات الأتيه:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية الرسمي.

ثم يتم إدخال رمز التحقق المرئي في الشاشة الرئيسية.

تحديد المرحلة الدراسية والمحافظة المقيم بها الطالب.

القيام بإدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني في الخانة المخصصة لذلك.

مع الضغط على زر “بحث”.

حتى تتمكن من تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة.

كيف استخرج نتائج السادس موقع نتائجنا

ويمكنك كذلك التعرف على نتائج السادس الابتدائي الدور الأول عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، وفقًا للخطوات التالية:-