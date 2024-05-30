حقق حلمك وعيش الحياة.. الإشتراك في مسابقة الحلم اليوم وكسب 100 ألف$

مازال الكثير من الأشخاص يتساءلون عن طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم التي حازت على قبول كبير بين ملايين المتابعين والمشاهدين حول العالم، بالإضافة إلى أن المسابقة تقدم جوائز أسبوعية وشهرية وكذلك سنوية، وتبدأ جوائزها من 5000 دولار لمليون دولار أمريكي، ويمكنك كسب كيلو من الذهب الخام عند أول اشتراك لك، وفي ذلك سنوضح لكم طريقة الإشتراك في المسابقة والحصول على هذا المكسب الضخم.

خطوات الإشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد 2024

إذا كنت ترغب في الفوز بالجائزة الكُبرى التي تُقدر قيمتها بمليون دولار أمريكي، أو حتى كسب كيلو من الذهب الخام، لابد من اتباع الخطوات التالية:-

أن يتم إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على كلمة “حلم” أو “دريم” في رسالها عبر الرقم المخصص لكل بلد.

بعد ذلك يتم فحص جميع الرسائل والطلبات المُرسلة من قبل القائمين على المسابقة.

على أن يتم إرسال رسائل أخرى تحتوي على بعض الأسئلة العامة والخاصة.

وفي حالة الإجابة الصحيحة ستتمكن حينها من دخول المستويات التي تؤهلك للفوز بمليون دولار.

أرقام كسب مليون دولار أمريكي موسم جديد 2024

هناك بعض الأرقام المُخصص لكافة المشتركين في مسابقة الحلم، للفوز بمليون دولار أمريكي، وغيرها من الجوائز الأخرى القيمة، وفقًا للاتي:-