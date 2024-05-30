نتيجة نت.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 يترقبها الآلاف من الطلبة والطالبات الذين قاموا بتأدية الامتحانات، حيث يعيش الطلاب وأولياء الأمور في حالة من التوتر والقلق الشديد لعدم ظهور النتيجة حتى الآن، ويعتبر هذا العام الأول في تأخر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لأن محافظة القاهرة كانت من أوائل المحافظات على مستوى الجمهورية التي كانت تعلن مبكراً عن نتائج الطلاب، وهذا ما يزيد من بحث الطلاب على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى معلومات مؤكدة عن سبب هذا التأخير،

تقدم لعدد كبير من الطلاب على مستوى المحافظة لأداء امتحانات اتمام العام الدراسية وكشفت مديرية التربية والتعليم بأن أجواء اللجان المدرسية كانت أكثر انتظام ولم يتم رصد أي حالات من الغش وأن الطلاب كانوا أكثر التزاماً بالتعليميات، ترقبوا معنا الفقرات التالية من المقال للإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024

تجري الآن أعمال التصحيح ورصد الدرجات لامتحانات الصف الثالث الإعدادية بمحافظة القاهرة، وحتى الآن لم يتم استكمال أعمال الرصد، لكن كشفت مديرية التربية والتعليم بأن النتيجة من المقرر الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة مؤكدةً بأن نسب النجاح تكون مفاجئة كبير للطلاب وأولياء الأمور ، وفور اعتماد النتيجة يتم رفعها بشكل رسمي عبر بوابة التعليم الأساسي الخاص بمحافظة القاهرة وعبر موقع نتيجة نت لتوفير الوقت والمجهود على الطلاب، وتتوفر النتيجة في اليوم التالي من ظهورها بالمدارس ورقياً.

رابط شغال لاستخراج نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة

لاستخراج النتيجة إلكترونياً وكاملة التفاصيل الدرجات ونسب النجاح وترتيب الطالب على مستوى المحافظة عليكم اتباع الخطوات التالية بمنتهى الدقة