تعرف على سعر الأمير Realme C65 في السعودية ومصر والإمارات

يعد هاتف Realme C65 من الهواتف الرائعة التي طرحتها شركة ريلمي، حيث يأتي الهاتف بتصميم شيك جذاب مع وزن خفيف نستطيع حمله باليد، وبطارية كبيرة تصمد لعمل طويل خلال اليوم، وهو من الهواتف الاقتصادية التي صنعت ضجة كبيرة بين الهواتف الرائدة بفضل المواصفات الرائعة التي يمتلكها، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على سعر ريلمي سي 65 في مصر والسعودية والإمارات.

سعر Realme C65

سوف نتعرف على سعر ريلمي سي 65 في مصر والبلاد العربية وهو كما يلي:-

سعر الجوال في مصر النسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجا رام 7700 جنية ضمان دولي. سعر الهاتف في السعودية النسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 700 ريال. أما سعر في الإمارات النسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجا رام 650 درهم.

مواصفات ريلمي سي 65

يحتوي الجوال على مواصفات رائعة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

المعالج من شركة ميديا تيك من نوع Helio G85 بتكنولوجيا 12 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G52 MC2.

الشاشة بشكل الثقب في منتصف الشاشة من نوع IPS LCD بمساحة 6.67 إنش وتدعم معدل التحديث 90Hz مع سطوع يصل إلي 625 شمعة.

كما يدعم الجوال شبكات الاتصال حتى الجيل الرابع الـ 4G، يأتي الهاتف للماء والغبار بشهادة IP54.

البطارية بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، ويعمل بنظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهة ريلمي الأحدث الـ Realme UI 5.0.

كما يتوفر الجوال بألوان جميلة اللون البنفسجي، واللون الاسود، واللون الذهبي، ويدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

كما يدعم الجوال معظم مستشعرات التسارع والقرب، والبوصلة، والجيروسكوب، ويدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

يحتوي على الهاتف على ذاكرة تخزين تأتي بسعة 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام، و128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، و256 جيجا بايت 8 جيجا رام.

مواصفات كاميرات Realme C65

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0، والكاميرا الخلفية تأتي مزدوجة الأولى بدقة 50 ميجا بكسل وهي الكاميرا الأساسية، والكاميرا الثانية بدقة 2 ميجا بكسل وهي خاصة بالعزل بالإضافة إلي فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.