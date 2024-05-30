“موبايل للرايقين قلب السوق كله”.. سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra بمميزات جنونية 5G

قامت شركة سامسونج بالإعلان عن إصدار هاتف Samsung Galaxy S23 بصورة جديدة وبعدد كبير من المميزات التي تدفع المستخدمين إلى شراءه، وذلك بعض التعليقات السلبية والعيوب الكبيرة التي تحدث عنها مستخدمي هاتف سامسنوج في النسخ القديمة له مما حرصت الشركة على توفير نسخة حديثة تضم عدد أكبر من المميزات لمواكبة الهواتف الجديدة المنتشرة في الأسواق، بالإضافة إلى سعر يتناسب مع الجميع، وإليكم في السطور التالية تفاصيل هذا الهاتف.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra

يمتلك هاتف Samsung Galaxy S 23 عدد كبير من المواصفات الخارقة التي دفعت الكثير من الأشخاص إلى شرائه، وإليك أبرز هذه المميزات:

تصل سعة البطارية إلى نحو 5 آلاف ملى أمبير.

تقدر دقة الكاميرا الخلفية للهاتف ب 12 ميجا بيكسل.

وزن الهاتف خفيف للغاية ويقدر بحوالي 233 جرام.

تصل سعة التخزين الداخلية للهاتف بنحو 1 تيرابايت.

يحتوي على مايكروفون داخلي به طبقة عازلة للضوضاء.

يتوفر بالكثير من الألوان التي تناسب جميع الأذواق ومنه الأسود والبنفسجي والأخضر.

يدعم الهاتف شريحتين.

لا يدعم اضافة شريحة ميموري ولكنه يمتلك ذاكرة تخزين كبيرة وقوية.

مميزات هاتف Samsung Galaxy S23

بعد إصدار النسخة الجديدة من هاتف Samsung Galaxy S23 تم العمل على تزويدها بمجموعة كبيرة من المميزات منها ما يلي:

تم تزويد الهاتف بمعالج كوالكوم الذي يمنح الهاتف أداء قوي وسريع.

تصل دقة التصوير إلى نحو 8k.

يمكن حمل الهاتف بيد واحدة فقط وذلك نظرًا لخفة مساحته.

عيوب موبايل Samsung Galaxy S23

بالرغم من المميزات العديدة التي يحتوي عليها هذا الهاتف إلا أنه يضم عدد من العيوب التي لا يمكن إهمالها، ومنها ما يلي: