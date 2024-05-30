“🔥هام وعاجل” صب معاشات المتقاعدين قبل العيد 2024 بزيادة 5% لمن يتقاضى راتب أقل من 20 ألف دينار

اهتمت دولة الجزائر بفئة المواطنين المتقاعدين، حيث وجهت إلى تطبيق زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين وهذا الأمر عبارة عن شكر لما قدموه من خدمات في سبيل الوطن على مدار حياتهم العملية قبل التقاعد، لذا وبعد الإعلان عن تطبيق الزيادة الجديدة من قبل وزارة المالية تساءل العديد من المتقاعدين عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالجزائر خاصةً بعد الزيادة، ولهذا سوف نعرض كافة التفاصيل المتعلقة برواتب المتقاعدين وبموعد صرف هذه الرواتب في دولة الجزائر في السطور التالية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالجزائر

يتساءل المتقاعدين في الجزائر عن موعد صرف الرواتب الخاصة بهم، وذلك قد كثر بعد الإعلان عن الزيادة الجديدة في رواتبهم وأيضا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والحاجة إلى التجهيز للعيد من مشتريات واحتياجات، ولذا نود إعلامكم أن وزارة المالية قد أصدرت بيانا تتحدث فيه عن أن موعد نزول راتب التقاعد الجديد بالزيادة سوف يكون في الموعد المعتاد له أي مع بداية كل شهر ميلادي، وأن عملية تغيير الموعد تكون فقط في حالة وجود إجازة رسمية أو أسبوعية مع يوم الصرف فيتم تأخير أو تبكير موعد الصرف لمدة يوم واحد.

أما بالنسبة إلى الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين فقد تم تحديد هذه النسبة، كما تختلف باختلاف الراتب الذي يتقاضاه المتقاعد، وبلغت هذه النسبة الخاصة بزيادة الرواتب حوالي 2% فقط لمن يتقاضى راتب أكثر من 80 ألف دينار جزائري، وبالطبع تزداد النسبة حتى تصل إلى 5% لمن يتقاضى راتب أقل من 20 ألف دينار.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة في الجزائر

اهتمت مؤسسة التأمينات والتقاعد بالكشف عن جميع التفاصيل التي سوف يحتاج إليها المتقاعدين فأوضحت طريقة يمكن من خلالها الاستعلام عن رواتب المتقاعدين خاصة بعد الزيادة الجديدة ولهذا سوف نضع أمامكم الخطوات الواجب اتباعها لتتمكن من معرفة رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة: