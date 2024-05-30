خبر عال العال.. “أسعار اللحوم هتنزل” انخفاض يضرب أسعار اللحوم والدواجن بمناسبة عيد الأضحى.. الحقي اشتري يا ست الكل!!

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه يستهدف ضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن في جميع منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بتخفيضات تتراوح ما بين 30 – 40% عن تلك الموجودة في المحلات وذلك ضمن الاستعدادات الخاصة بالوزارة لعيد الأضحى المبارك وسنوضح التفاصيل بشأن انخفاض أسعار اللحوم كالاتي.

انخفاض أسعار اللحوم واستعدادات عيد الأضحى المبارك

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي عن استهدافه لطرح 20 ألف رأس ماشية طازجة من خلال الشركة المصرية السودانية وتوزيعها على ما يقرب من 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر بالإضافة إلى السيارات المتنقلة وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك , على الجانب الآخر فقد أعلن اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم توزيع المناشئ التي يتم استيراد اللحوم منها وهي السودان وجيبوتي والهند وأوروجواي حيث تأتي تلك الماشية حية ويتم ذبحها في محجري سفاجا وتوشكى.

تصريحات جديدة بشأن توزيع الأضاحي وانخفاض أسعار اللحوم

كما صرح العميد محمود السعدني العضو التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن كميات اللحوم متوفرة وعلى درجة عالية جدا من الآمان، حيث يوجد في محجر توشكى الآن حوالي 8 آلاف رأس ماشية ويتم تجديدها من خلال 7500 رأس ماشية موجودة على الحدود السودانية بالإضافة إلى وجود حوالي 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي توجد في محجر سفاجا وأضاف العميد السعدني أنه قد تم التعاقد على 1000 طن من اللحوم الهندي تم استلام حوالي 385 طن منهم وجاري استلام باقي الكمية، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك لجان من وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية متواجدة في الدول المصدرة السودان وجيبوتي وذلك من أجل الكشف على الماشية في بلد المنشأ قبل الشحن لمصر ثم يتم الكشف عليها مرة أخرى بمجرد وصولها للبلاد والكشف الثالث من قبل اللجان البيطرية بعد الذبح للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض.