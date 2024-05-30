استعلم الآن.. رابط نتائج الطلاب الكويت 2024 وخطوات الاستعلام عبر results.moe.edu.kw

أعلنت وزارة التربية الكويتية أنه متاح لجميع طلاب مراحل النقل رابط نتائج الطلاب الكويت 2024، وهذا تسهيلاً على الجميع الحصول على النتيجة النهائية وهذا من أجل التقليل من الخوف الذي يملأ قلوب الكثير من أولياء الأمور والطلاب، ويتم الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الكويتية واتباع مجموعة بسيطة من الخطوات ولمعرفة هذه الخطوات يجب متابعة المقال التالي.

رابط نتائج الطلاب الكويت 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم لجميع الطلاب على مستوى محافظات الكويت رابط نتائج الطلاب الكويت 2024 للحصول على النتيجة بشكل إلكتروني من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الهامة والمتمثلة في الآتي:

التوجه إلى الرابط الرسمي من هنا.

انقر على أيقونة نتائج الطلاب.

تسجيل اسم الطالب والرقم المدني.

انقر على أيقونة استعلام.

سوف تظهر النتيجة النهائية المتعلقة بالطالب.

كيفية الاستعلام عن نتيجة طلاب الكويت

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة طلاب الكويت من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الكويتية بدون إدخال رقم التسلسل الخاص بالطالب وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الكويت.

الدخول إلى القائمة الرئيسية.

ومن ثم انقر على أيقونة خدمات طلابية.

كتابة جميع البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لذلك.

انقر على أيقونة تسجيل دخول.

اضغط على أيقونة نتائج الطلاب.

اختر الصف المطلوب للاستعلام عن النتيجة.

تسجيل رقم الهوية الخاص بولي الأمر.

انقر على أيقونة بحث.

سوف تظهر جميع الدراجات الخاصة بالطالب.

المدارس التي أعلنت نتائج طلاب 2024

تم إعلان مجموعة من إحصائيات الهامة التي تتعلق بالإعلان عن نتيجة الكلاب على مستوى جميع مراحل النقل الكويتية، وقد تم الإعلان عن أنه يوجد عدد كبير من المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بالكويت على إعلان نتائجها، وجاءت الإحصائيات على النحو التالي: