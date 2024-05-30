استعلم الآن.. غرامات المرور العامة الرقم الالماني وكيفية سدد الغرامات عبر ur.gov.iq

أعلنت وزارة الداخلية عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني بالعراق من خلال الدخول على منصة اور، حيث تسعى الحكومة العراقية إلى توفير العديد من الخدمات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد على المواطنين ومنعًا للتكدس أمام المقرات الحكومية، ولمعرفة كيفية الاستعلام عن غرامات المرور العامة يجب متابعة المقال التالي.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني

الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني يتم من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الإلكترونية الهامة والمتمثلة في الآتي:

فتح منصة أور الإلكترونية من هنا.

انقر على أيقونة تسجيل دخول.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

اختر أيقونة غرامات المرور.

تسجيل رقم اللوحة الخاصة بالسيارة.

اضغط على أيقونة بحث.

سوف تظهر جميع البيانات المتعلقة برقم السيارة من مخالفات مرورية.

وفي حالة الحصول على الرقم الألماني يتم التوجه إلى جهة المرور التابع لها.

كيفية سداد غرامات المرور العامة

يمكنكم سداد الغرامات المرورية العراقية من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الإلكترونية الهامة والمتمثلة في الآتي:

فتح البوابة الإلكترونية من هنا.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدراج رقم اللوحة المتعلقة بالسيارة.

كتابة جميع البيانات بكل دقة.

انقر على أيقونة بحث.

اضغط على أيقونة الدفع الإلكتروني.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

قم باختيار طريقة الدفع المناسبة من الاختيارات المتاحة.

قيمة المخالفات المرورية بالرقم الألماني

أعلنت الجهات المعنية عن أنه تم فرض مجموعة من الغرامات المالية المرورية على من يقوم بإحدى المخالفات، وجاءت الغرامة على النحو التالي:

فرض غرامة تبلغ 2500 دينار عراقي في حالة عدم ارتداء حزام الأمان.

أما في حالة قيادة السيارة تحت تأثير الكحول يتم فرض غرامة تبلغ 10000 دينار عراقي.

في حالة كسر الإشارة الحمراء يتم فرض غرامة تبلغ 5000 دينار عراقي.

أهم الشروط الواجب توافرها لسداد الغرامات المرورية

أوضحت الجهات المعنية أنه يوجد مجموعة من الشروط الهامة للاستفادة من الخدمة الإلكترونية المتاحة وتسديد الغرامات المرورية من خلالها، وتتمثل هذه الشروط على النحو التالي: