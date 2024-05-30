2 باكو عيدية الأضحى “اخر اخبار رواتب شهر يونيو 2024” بعد قرار الزيادة الجديدة قدرها 2000 ج

كثير من المواطنين نجد أنهم يتساءلون عن اخر اخبار رواتب شهر يونيو 2024 فهم يرغبون في التعرف على موعد الصرف لهذا الشهر القادم من يونيو 2024 وايضا يرغبون في التعرف على أماكن الصرف، وقد نوهت وزارة المالية عن جميع تفاصيل التي تخص ذلك وفي مقالنا هذا سوف نرفق لكم جميع المعلومات الخاصة بصرف الرواتب.

اخر اخبار رواتب شهر يونيو 2024

قام كثير من الأشخاص بالتساؤل عن اخر اخبار رواتب شهر يونيو 2024 ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية قد أوضحت ان تلك الرواتب المخصصة لشهر يونيو 2024 سيتم صرفها من يوم 9 يونيو 2024 إلى اليوم الموافق من الثالث عشر من يونيو 2024م، فسوف يتم تبكير الصرف هذا الشهر القادم من يونيو، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، فسوف يكون موافق يوم السادس عشر من يونيو 2024م.

اماكن صرف مرتبات يونيو 2024

قامت وزارة المالية بتوضيح اماكن صرف مرتبات يونيو 2024 حيث انها اشارت الى انه من الممكن بجميع الموظفين أن يقوموا بصرف مرتباتهم من إحدى الأماكن التالية:

منافذ فوري

كذلك من الممكن أن يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي

هذا بجانب انه من الممكن أن يتم الصرف عن طريق منافذ البريد المصري.

الاستعلام عن رواتب يونيو 2024

من الممكن لك أن تستعلم عن رواتب يونيو 2024 بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي الخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية من هنا، ومن الجدير بالذكر أن رواتب يونيو ستكون بها الزيادة المقررة من شهر مارس الماضي 2024م، وهي بنسبة 15%.